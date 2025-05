Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen, K4994: Alkoholisierte Autofahrerin kommt von der Fahrbahn ab

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 05.05.2025, gegen 20:20 Uhr befuhr eine 49-jährige Autofahrerin mit ihrem Pkw die K4994, von Dittishausen kommend in Fahrtrichtung Löffingen. In einer 90-Grad-Kurve kam die Frau aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte dort mit einem Verkehrszeichen und fuhr eine ca. drei Meter hohe Böschung hinab. In der Folge kam sie unterhalb der Straße an einem Baum zum Stehen. Im Laufe der Unfallaufnahme konnte bei der Fahrerin Atemalkohol festgestellt werden. Eine Blutentnahme zur Feststellung des Blutalkoholgehalts wurde veranlasst. Die Fahrzeugführerin wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren ärztlichen Untersuchung in eine Klinik verbracht. Neben der Polizei waren das DRK sowie die Freiwilligen Feuerwehren Löffingen und Dittishausen vor Ort. Zur Bergung des Fahrzeugs wurde ein Abschleppunternehmen beauftragt.

