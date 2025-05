Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Jugendlicher wird bedroht und körperlich angegangen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Montag, 05.05.2025, kurz nach 14.00 Uhr, sollen drei Jugendliche einen weiteren Jugendlichen bedroht und geschlagen haben. Einer der drei Jugendlichen habe auf dem Vorplatz des Gemeindehauses bei der Stadtkirche in der Wehrer Straße den geschädigten Jugendlichen zunächst mit einem Messer bedroht. Im weiteren Verlauf soll ein weiterer Jugendlicher aus der Dreiergruppe mit den Fäusten auf den geschädigten Jugendlichen eingeschlagen haben. Als ein Mann in das Geschehen eingriff flüchtete die Dreiergruppe. Die Ermittlungen hat der Polizeiposten Oberes Wiesental übernommen und sucht nun den Mann als Zeugen, welcher in das Geschehen eingegriffen hatte. Auch sollen zwei Frauen verbal in das Geschehen eingegriffen haben. Diese mögen sich bitte ebenfalls beim Polizeiposten melden. Der Polizeiposten ist unter der Telefonnummer 07673 88900 (24 h) erreichbar.

