POL-COE: Billerbeck, L580/ Geschwindigkeitskontrollen

Coesfeld (ots) - In Coesfeld haben Unbekannte mehrere Autos aufgebrochen, indem sie Scheiben einschlugen. Sie entwendeten in drei Fällen Geldbörsen, in einem eine Girocard. Tatorte sind die Daruper Straße, Bischofsmühle und Im Ried. Die Tatzeiten liegen zwischen 18 Uhr am Sonntag (27.04.25) und 7.30 Uhr am Montag (28.04.25). Die Polizei prüft einen Zusammenhang, auch zu dem Autoaufbruch am Gerlever Weg (ots: ...

