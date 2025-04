POL-COE: Ascheberg, Albert-Koch-Straße/ Sporthalle besprüht

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben am Gerlever Weg einen schwarzen Opel Adam aufgebrochen. Zwischen 19 Uhr am Sonntag (27.04.25) und 6.20 Uhr am Montag (28.04.25) schlugen die Täter eine Seitenscheibe ein und entwendeten eine Geldbörse. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise und rät, keine Wertsachen in Fahrzeugen zu lassen. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 ...

