POL-S: Frau im Bus gestürzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen Mercedes hat am Mittwochmittag (19.02.2025) die Vorfahrt eines Busses der Linie 43 in der Eberhardstraße missachtet und ist im Anschluss davongefahren. Der 49 Jahre alte Busfahrer war gegen 13.40 Uhr in der Torstraße unterwegs und bog nach links in die Eberhardstraße in Richtung Rotebühlplatz ab. Auf der Kreuzung musste er eine Gefahrenbremsung machen, um einen Zusammenstoß mit dem schwarzen Mercedes zu verhindern, der aus der Steinstraße kam und die Vorfahrt des Busses missachtete. Durch die starke Bremsung stürzte eine 83 Jahre alte Frau im Bus und verletzte sich schwer. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

