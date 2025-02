Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorrad gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Unbekannte haben am Montag (17.02.2025) oder Dienstag (18.02.2025) an der Johannesstraße ein Motorrad gestohlen, bei zwei weiteren Motorrollern sind die Täter gescheitert. Der 40-jährige Besitzer stellte seine rote Honda Wave 110 mit dem Kennzeichen S-AP 70 gegen 18.00 Uhr auf Höhe der Hausnummer 59 ab und sicherte es mit einem Lenkradschloss. Als er am nächsten Morgen gegen 07.00 Uhr zurückkehrte, war das Motorrad im Wert von rund 1.800 Euro weg. Die Diebe versuchten außerdem, zwischen 15.30 Uhr und 05.00 Uhr zwei Motorroller zu stehlen, die auf Höhe Hausnummer 44 abgestellt waren. Um das Fahrzeugschloss zu knacken, traten die Diebe bei dem Roller der Marke Benzhou Vehicle mit dem Versicherungskennzeichen 115 WHH gegen das Lenkrad. Bei dem Roller der Marke Piaggio mit dem amtlichen Kennzeichen S-VR 10 rissen die Diebe die Verkleidung ab, flüchteten aber ohne Beute. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

