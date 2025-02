Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrstreifen mutmaßlich unachtsam gewechselt und weitergefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Ein unbekannter VW Touran-Fahrer soll am Dienstagnachmittag (18.02.2025) in der Straße Neue Weinsteige mutmaßlich unachtsam den Fahrstreifen gewechselt haben, so dass eine 58 Jahre alte Frau mit ihrem VW Golf gegen den Bordstein fuhr. Die 58-Jährige fuhr gegen 15.00 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen stadteinwärts. Im Bereich der Hausnummer 135 soll der Unbekannte auf Höhe des Golfs vom linken auf den rechten Fahrstreifen gewechselt haben. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die 58-Jährige nach rechts aus und stieß mit dem rechten Vorderrad gegen den Bordstein. Dabei entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Bereits vor dem Unfall soll der Unbekannte auf seiner Fahrt mehrmals plötzlich den Fahrstreifen gewechselt haben. Der Fahrer des gelben Touran mit Stuttgarter Kennzeichen soll etwa 60 bis 70 Jahre alt sein und eine füllige Figur sowie ein rotes vernarbtes Gesicht haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell