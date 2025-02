Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Telefontrickbetrüger bringen Seniorin um ihr Hab und Gut - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Telefontrickbetrüger haben am Montagabend (17.02.2025) eine Seniorin an der Sprollstraße mit ihrer perfiden Masche um Schmuck, Gold und Uhren im Wert von mehreren 10.000 Euro betrogen. Ein angeblicher Botschaftsangehöriger meldete sich gegen 22.00 Uhr bei der Frau und gaukelte vor, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe. Sie sei in Untersuchungshaft und könne nur durch eine Bargeldzahlung freikommen. Die gutgläubige Frau suchte Schmuck sowie Uhren zusammen und übergab sie gegen 23.00 Uhr an eine unbekannte Frau. Die Abholerin war etwa 30 bis 40 Jahre alt und trug eine rosa gemusterte Wollmütze sowie eine dunkle längere Winterjacke. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

