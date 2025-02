POL-S: Nach rücksichtslosem Überholmanöver - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart-Ost (ots) - Unbekannte sind am Sonntag (16.02.2025) oder am Montag (17.02.2025) an der Ameisenbergstraße in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen 19.00 Uhr und 11.00 Uhr die Balkontür auf und gelangten so in das Einfamilienhaus. Ob sie etwas stahlen, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden. ...

