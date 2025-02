Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeug gestreift und davongefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Eine 42 Jahre alte Autofahrerin soll am Dienstagabend (18.02.2025) in der Leitzstraße ein geparktes Fahrzeug gestreift haben und anschließend davongefahren sein, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein Zeuge beobachtete eine Frau, die mit ihrem Audi gegen 18.00 Uhr in der Leitzstraße unterwegs war, wie sie beim Wenden auf Höhe der Hausnummer 41 einen schwarzen Kleinwagen auf der Fahrerseite streifte. Als die Beamten am Unfallort eintrafen, war weder der beschädigte schwarze Kleinwagen, noch die mutmaßliche Unfallverursacherin da. Ermittlungen führten auf die Spur der 42 Jahre alten Frau. Zeugen, insbesondere der Besitzer des schwarzen Kleinwagens werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße zu melden.

