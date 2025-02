Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autofahrt endet an Hauswand

Stuttgart-Obertürkheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Hafenbahnstraße ist am Mittwoch (19.02.2025) ein Schaden von rund 20.000 Euro entstanden. Eine 56 Jahre alte Frau fuhr gegen 10.40 Uhr mit ihrem Seat in der Hafenbahnstraße Richtung Mettingen. Auf Höhe der Hausnummer 26 kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen geparkten Nissan und prallte gegen eine Hauswand. Dabei zog sich die 56-Jährige leichte Verletzungen zu.

