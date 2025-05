Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Wildunfall auf Adelhauser Straße - Pkw Totalschaden

Freiburg (ots)

Am Montag, 05.05.2025, gegen 22.35 Uhr, kollidierte auf der Adelhauser Straße, zwischen Brombach und der Kreuzeiche, ein 20-jähriger Pkw-Fahrer mit einem Wildschwein, welches die Fahrbahn überquerte. Das Wildschwein flüchtete nach der Kollision in den Wald. Der Pkw des 20-Jährigen musste abgeschleppt werden. An dem Pkw dürfte ein wirtschaftlicher Totalschaden eingetreten sein. Dieser wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Ein Jagdaufsichtsberechtigter wurde verständigt und nahm sich der Suche nach dem Wildschwein an.

