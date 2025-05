POL-FR: Müllheim: Einbruch in Kindergarten in Hügelheim - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Am Samstag, 03.05.2025, gegen 13:30 Uhr befuhr ein 21- Jähriger mit seinem Quad die L 154 in Richtung Immeneich. In einer Linkskurve verlor er vermutlich aufgrund der feuchten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer Felswand. Der Fahrer wurde leicht verletzt mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Am Quad entstand ein Schaden von ungefähr 2000EUR. CE Medienrückfragen bitte an: Polizeipräsidium Freiburg ...

