POL-FR: Gemarkung Binzen: Motorrad von Park & Ride Parkplatz entwendet

Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Samstag, 03.05.2025 bis Sonntag, 04.05.2025, beschädigte eine unbekannte Täterschaft in der Herrentoilette am Busbahnhof im Meierhofweg mutwillig die Armatur eines Wasserhahnes und einen Seifenspender. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Der Polizeiposten St. Blasien sucht Zeugen, welche in diesem ...

mehr