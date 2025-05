Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Frontalkollision auf der Bundesstraße - zwei Schwerverletzte - weitere Zeugen gesucht

Am Dienstag, 06.05.2025, kurz nach 15.00 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 317 zu einer Frontalkollision von zwei Pkws. Beide Fahrzeugführer wurden schwer verletzt. Ein 72-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Bundesstraße von Schopfheim kommend in Richtung Feldberg, als er nach dem Tunnel Freiatzenbach aus hier noch nicht bekannten Gründen mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn kam. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden 82-jährigen Pkw-Fahrer. Der 82-Jährige musste von der Feuerwehr aus seinem Pkw befreit werden. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in die Uniklinik geflogen. Der 72-Jährige wurde ebenfalls schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Pkws mussten von Abschleppdiensten geborgen werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Der Streckenabschnitt war bis gegen 17.30 Uhr gesperrt. Neben dem Rettungsdienst, der Feuerwehr und der Polizei war auch die Straßenmeisterei im Einsatz. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht weitere Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben.

