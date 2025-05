Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen, Studerstraße: Einbruch in Spielothek

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 07.05.2025, gegen 00:53 Uhr verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt in eine Spielothek in der Studerstraße in Löffingen. Nachdem die Täterschaft im Innenraum des Objektes war, wurde sie gestört und flüchtete. Zu einem Diebstahlsschaden kam es nicht.

Personen, welche sachdienliche Hinweise oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Löffingen, Tel. 07654/80606-0 oder dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/9336-0 in Verbindung zu setzen

