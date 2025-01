POL-STD: Einbrecher entwenden 12 Reifen auf Felgen aus Stader Garage

Stade (ots) - Bereits am 20.12.2024 hat sich in Bargstedt am frühen Morgen gegen 06:20 h ein Unfall ereignet, für den die Polizei Harsefeld jetzt auf diesem Weg eine Unfallverursacherin und Zeugen sucht. Zu der Zeit war ein 17-jähriger Fahrer einer Simson-Schwalbe mit seinem Moped auf der L 123 in Richtung ...

mehr