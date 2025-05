Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lenzkirch, L156: Verletzte Person kommt mit Heli ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 06.05.2025, gegen 10:55 Uhr befuhr ein 22-jähriger Autofahrer die L156 von Fischbach kommend in Richtung Lenzkirch. Nach den bisherigen Ermittlungen kam er mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Kurve nach links auf den Gegenfahrstreifen und kollidierte dort seitlich mit einem entgegenkommenden Lkw. Dieser drehte sich durch den Aufprall um die eigene Achse und kam schließlich im Seitengraben zum Stillstand. Der 22-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und wurde durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik zur weiteren ärztlichen Untersuchung in eine Klinik. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch den Abschleppdienst abtransportiert. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 15000 Euro.

