POL-ME: Seniorin von falschen Bankmitarbeitern betrogen - 250511

Monheim am Rhein (ots)

In Monheim am Rhein haben am Freitag (2. Mai 2025) bislang noch unbekannte Täter eine 78-jährige Seniorin mit der Masche des "falschen Bankmitarbeiters" um einige Tausend Euro betrogen. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise. Zudem nutzt die Polizei den Vorfall, um vor den verschiedenen Maschen von Betrügern am Telefon zu warnen.

Folgendes war geschehen:

Am Nachmittag erhielt die Dame einen Anruf von einem Mann, der sich am Telefon als Mitarbeiter ihrer Bank ausgab. Demnach habe die Bank den Auftrag erhalten, eine offene Rechnung der Frau über mehrere Tausend Euro bei einem Handwerksbetrieb zu begleichen.

Da die Frau auf ihrem Konto nicht über die erforderliche Summe verfügte, bot sie dem vermeintlichen Mitarbeiter an, das Geld in bar bei ihr zuhause abzuholen. Gegen 15:30 Uhr erschien dann ein Abholer an der Wohnung der Frau im Berliner Viertel und nahm ein Kuvert mit 3.000 Euro in bar entgegen.

Später fiel der Frau auf, dass sie Opfer eines Betruges geworden war, weshalb sie die Polizei alarmierte. Hierbei gab sie die folgende Beschreibung des Abholers zu Protokoll:

- männlich - 20 bis 30 Jahre alt - etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß - mitteleuropäisches Erscheinungsbild - kurze dunkle / schwarze Haare - trug ein weißes T-Shirt - sprach akzentfreies Deutsch

Die Polizei fragt:

Wer hat im Berliner Viertel eine verdächtige Person beobachtet oder kann die Ermittlungen mit sonstigen Hinweisen unterstützen? Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein jederzeit unter der Rufnummer 02173 9594-6350 entgegen.

Die Polizei rät:

Seien Sie skeptisch, wenn Sie Anrufe oder Nachrichten von unbekannten Nummern erhalten, in denen Sie nach Bankdaten, Geld oder Schmuck gefragt werden. Legen Sie einfach auf und machen Sie keine Angaben zu Ihren persönlichen Daten oder Ihrem Vermögen! Geben Sie unter keinen Umständen Bargeld, Ihre Bankdaten oder auch Ihre Girocard an Dritte heraus. Rufen Sie die echte Polizei in einem eigenständigen Telefonat von Ihrem Festnetztelefon unter der 110 an!

Die Kreispolizeibehörde Mettmann bietet im Rahmen des Aktionsbündnisses für Seniorensicherheit (ASS!) Vorträge zum Schutz vor Trickbetrug. Informationen dazu erhalten Interessierte unter dem folgenden Link: https://mettmann.polizei.nrw/artikel/ass-aktionsbuendnis-seniorensicherheit

