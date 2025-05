Polizei Mettmann

POL-ME: Radfahrer missachtet: 58-Jähriger schwer verletzt - 2505008

Bild-Infos

Download

Monheim am Rhein (ots)

In Monheim am Rhein ist am Freitag (2. Mai 2025) ein 58 Jahre alter Radfahrer von einem Autofahrer umgefahren und hierbei schwer verletzt worden.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen ereignete sich der Unfall wie folgt:

Gegen 16:10 Uhr war ein 36-jähriger Monheimer in seinem Mitsubishi ASX über den Berliner Ring in Richtung Bleer Straße gefahren. Als er nach links in die Lichtenberger Straße abbog, missachtete er den 58-jährigen Radfahrer, der parallel zu ihm ebenfalls über den Berliner Ring in Richtung Bleer Straße fuhr.

Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge der 58-Jährige zu Boden fiel und hierbei schwer verletzt wurde. Alarmierte Rettungskräfte der Monheimer Feuerwehr brachten den Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Autofahrer wurde nicht verletzt. Die Polizei schätzt den an seinem Wagen entstandenen Sachschaden auf eine Summe von rund 1.500 Euro.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell