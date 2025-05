Polizei Mettmann

POL-ME: Glückliches Ende einer Vermisstenfahndung - 2505007

Mettmann (ots)

In Mettmann hat die Polizei am Freitag (2. Mai 2025) unter Einbindung starker Kräfte und einem Polizeihubschrauber nach einem als vermisst gemeldeten 85 Jahre alten Senior gesucht. Glücklicherweise konnte die Suche am Mittag erfolgreich abgeschlossen werden.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Vermutlich gegen 3 Uhr verließ der 85-Jährige seine Wohnung in Mettmann in unbekannte Richtung. Erst in den Morgenstunden wurde die Abwesenheit des Mannes von Angehörigen festgestellt, die die Polizei alarmierten.

Da der stark demente Senior zeitlich und räumlich nicht orientiert ist und zudem täglich lebensnotwendige Medikamente einnehmen muss, bestand eine akute Gesundheitsgefahr.

Intensive Fahndungsmaßnahmen der Polizei, bei der unter anderem am Vormittag auch ein Polizeihubschrauber sowie ein Mantrailer eingesetzt wurden, verliefen zunächst leider erfolglos, weshalb die Polizei bereits eine Öffentlichkeitsfahndung veranlasste. Kurz bevor diese veröffentlicht werden konnte, erreichte die Polizei dann die positive Nachricht, dass der Mann wohlauf am Jubiläumsplatz von einem Taxifahrer angetroffen und im Anschluss nach Hause gefahren wurde. Die Polizei hatte im Rahmen ihrer Suche auch den örtlichen ÖPNV sowie Taxiunternehmen über die Suche nach dem Vermissten in Kenntnis gesetzt.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die zur erfolgreichen Suche nach dem Vermissten beigetragen haben.

