POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet 2505006

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Hilden ---

Am Mittwoch, 30. April 2025, wurde zwischen 17 Uhr und 18:15 Uhr in Hilden an der Robert-Gies-Straße ein geparkter BMW 116D durch ein unbekanntes Fahrzeug am linken vorderen Kotflügel beschädigt. Dabei entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Die Fahrerin oder der Fahrer entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne die notwendigen Maßnahmen zur Schadensregulierung zu treffen.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Zwischen 8:10 Uhr und 15:40 Uhr wurde am Mittwoch, 30. April 2025, in Langenfeld ein an der Albert-Einstein-Straße geparkter Skoda Roomster von einem unbekannten Fahrzeug am linken Vorderwagen sowie der Frontstoßstange beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzt 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

Am Mittwoch, 30. April 2025, beschädigte gegen 12:10 Uhr ein unbekanntes Fahrzeug in Monheim am Rhein auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in der Straße "Am Wald" einen Audi Q2. Es entstand ein geschätzter Schaden von 1.500 Euro. Zeugen beobachteten einen weißen Kleinwagen, der möglicherweise mit dem Unfall in Verbindung steht. Die Fahrerin sei zwischen 40 und 50 Jahre alt gewesen und habe blonde Haare.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Velbert ---

Bereits am Dienstag, 22. April 2025, kam es gegen 11:40 Uhr in einem Linienbus in Velbert zu einem Unfall, bei dem ein Kind schwer verletzt wurde. Der Bus der Linie OV6 nach Langenberg bremste in Höhe der Haltestelle Tutwelm verkehrsbedingt stark ab, wodurch ein Baby aus seinem Kinderwagen fiel und schwer verletzt wurde. Während der Busfahrer die Fahrt fortsetzte begaben sich die Eltern mit ihrem Kind selbständig in ärztliche Behandlung und informierten erst später die Polizei.

Die Polizei Velbert sucht nun nach Zeugen des Unfalls aber auch den Busfahrer, der wie folgt beschrieben wird: circa 40 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, Bart, schwarz-weiß-grauer Pullover.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

