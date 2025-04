POL-PDTR: Unfallflucht auf der L164 (Erbeskopf)

Idar-Oberstein (ots) - Am Mittwochmittag, den 16. April 2025, kam es gegen 15:25 Uhr in der Hauptstraße in Vollmersbach zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Beim Vorbeifahren touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug, einem dunkelblauen Fiat Panda älteren Baujahres und mit auffällig gelben Felgen oder Radverkleidungen, einen am Fahrbahnrand geparkten Opel. Hierbei verursachte der ...

mehr