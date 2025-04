Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Erfurt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Freitagnachmittag in Erfurt ein Fahrradfahrer verletzt. Gegen 15:00 Uhr befuhr ein 52-jähriger Mercedes-Fahrer die Filßstraße in Richtung Magdeburger Allee. Ein 21-jähriger Fahrradfahrer fuhr auf dem Gehweg der Magdeburger Allee in Richtung Ilversgehofener Platz entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung, so dass es zum Zusammenstoß kam. Dabei erlitt der Fahrradfahrer eine Prellung am Oberschenkel und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Mercedes entstand unfallbedingter Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

