LPI-EF: Berauscht im Straßenverkehr

Sömmerda (ots) - Am Samstag, dem 26.04.2025, kam es im Bereich der Polizeiinspektion Sömmerda zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen Motorradfahrer schwer verletzt wurden. Unfall 1 - Zusammenstoß in Sömmerda Am frühen Morgen des 26.04.2025 wollte eine 31-jährige Fahrerin eines Ford aus dem Parkweg nach links in die Bahnhofstraße in Sömmerda abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten ...

mehr