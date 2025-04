LPI-EF: Zwei Motorradunfälle mit Schwerverletzten am Wochenende

Sömmerda (ots) - Am Freitag, dem 25.04.2025, kam es in der Mittagszeit (ca. 11:30 Uhr bis 12:30 Uhr) auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Erfurter Straße in Sömmerda zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten PKW und entfernte sich anschließend, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. An dem ...

