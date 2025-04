Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach körperlicher Auseinandersetzung

Erfurt (ots)

Am Samstag, den 26.04.2025, kam es gegen 23:10 Uhr im Bereich der Schmidtstedter Straße in Erfurt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Hierbei wirkten mehrere Täter mittels Schlägen und Tritten zunächst so auf einen Geschädigten ein, dass dieser zu Boden ging. In der weiteren Folge wirkten die Täter weiter auf den am Boden liegenden Geschädigten ein und entfernten sich schließlich fußläufig in Richtung Bahnhofstraße. Der Geschädigte wiederum entfernte sich abschließend ebenfalls noch vor Eintreffen der Beamten fußläufig in Richtung Innenstadt. Aus diesem Grund sucht die Polizei Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den unbekannten Tätern bzw. zum unbekannten Geschädigten machen können. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Erfurt-Süd (Tel.: 0361/7443-0) unter der Vorgangsnummer 0106562/2025 entgegen. (LW)

