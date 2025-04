LPI-EF: Brand auf Wiesenhügel

Erfurt (ots) - In der Friedrich-Engels-Straße in Erfurt haben Unbekannte die Reifen eines geparkten Autos beschädigt. In der Zeit von Mittwoch, 13:00 Uhr, bis Donnerstag, 14:00 Uhr, zerstachen die Täter mit einem bislang unbekannten Gegenstand alle vier Reifen eines VW. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Anschließend flohen die Täter unerkannt. Die Polizei wurde informiert und hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. (SE) ...

mehr