LPI-EF: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Zeugenaufruf

Erfurt (ots) - Am Samstag, den 26.04.2025, kam es gegen 23:10 Uhr im Bereich der Schmidtstedter Straße in Erfurt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Hierbei wirkten mehrere Täter mittels Schlägen und Tritten zunächst so auf einen Geschädigten ein, dass dieser zu Boden ging. In der weiteren Folge wirkten die Täter weiter auf den am Boden liegenden Geschädigten ein und entfernten ...

mehr