Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Alkoholfahrt führt zu Führerscheinverlust

Erfurt (ots)

Die sehr unsichere und zum Teil verkehrsgefährdende Fahrweise eines 35-jährigen Erfurters führte am Freitagabend dazu, dass ein anderer Fahrzeugführer darauf aufmerksam wurde und die Polizei darüber in Kenntnis setzte. Während der Fahrt über die Hannoversche Straße, das Binderslebener Knie, den Gutenbergplatz, das Lauentor, die Bonemilchstraße und den Gothaer Platz kam es dazu, dass der Opel Fahrer mehrfach in den Gegenverkehr geriet, sodass andere Verkehrsteilnehmer nur durch Ausweichen oder starkes Abbremsen ihrer eigenen Pkw`s einen Zusammenstoß vermeiden konnten. Außerdem überfuhr der junge Mann eine rote Ampel und kam während seiner Fahrt mehrfach mit seinem Pkw gegen den Bordstein. Nachdem der Pkw durch Beamte des Inspektionsdienstes Süd in der Heinrichstraße gestoppt werden konnte, wurde recht schnell deutlich, warum der Fahrzeugführer die zuvor genannte Fahrweise an den Tag legte. Sowohl der Atemalkoholtest als auch der Drogenvortest zeigten ein positives Ergebnis. Hierbei lag der Atemalkoholwert mit 1,47 Promille deutlich über dem erlaubten Grenzwert. Als Ergebnis des Ganzen bleibt ein eingeleitetes Ermittlungsverfahren sowie der zumindest vorläufige Verlust der Fahrerlaubnis festzuhalten.(T.K.)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell