Polizei Mettmann

POL-ME: Pedelecfahrer gestürzt - Polizei sucht Zeugin 2505004

Monheim am Rhein (ots)

Am Donnerstag, 1. Mai 2025, stürzte ein 62-jähriger Pedelecfahrer auf dem Rheindeich "Am Werth" in Monheim am Rhein und wurde dabei schwer verletzt.

Gegen 14:40 Uhr befuhr der Mettmanner mit seinem Pedelec den Schotterweg auf dem Deich in Fahrtrichtung Monheim am Rhein. Als er auf Höhe des Wasserspielplatzes eine Fußgängergruppe überholen wollte, berührte er mit dem Lenker des Pedelecs den Arm einer Frau aus der Fußgängergruppe. Er verlor das Gleichgewicht, kam dadurch zu Fall und verletzte sich schwer. Die beteiligte Fußgängerin verblieb zunächst an der Unfallstelle und kümmerte sich um den Radfahrer, verließ diese aber vor Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte nach Absprache.

Zur weiteren Klärung des Sachverhalts sucht die Polizei nun die unbekannte Fußgängerin. Zeugen beschreiben sie wie folgt: 30 bis 35 Jahre alt, kräftige Statur, schwarzes T-Shirt und schwarze Leggings, südländisches Erscheinungsbild. Hinweise nimmt die Polizei Monheim am Rhein jederzeit unter 02173 9594-6350 entgegen.

