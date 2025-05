Polizei Mettmann

POL-ME: Mit Pedelec gestürzt 2505001

Bild-Infos

Download

Erkrath (ots)

Am Donnerstag, 1. Mai 2025, kam es in Erkrath zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pedelec-Fahrer schwer verletzt wurde.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen befuhr der 58-Jährige Düsseldorfer gegen 11:30 Uhr die Düsseldorfer Straße in Richtung Mettmann auf dem Radweg. An der Kreuzung zur Morper Allee kollidierte er aus unbekannten Gründen mit einem Poller und stürzte mit seinem Pedelec. Hierbei wurde er schwer verletzt und zur weiteren Untersuchung von einer herbeigerufenen Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell