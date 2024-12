Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Halstenbek - Unbekannte entsorgen mehrere Kanister mit Betriebsstoffen - Strafverfahren eingeleitet - Polizei benötigt Hinweise

Halstenbek (ots)

Am vergangenen Wochenende (15.12.2024) wurde am Ende der Straße Am Hollen eine illegalen Müllablagerung festgestellt.

Unbekannte hinterließen am Wegesrand insgesamt fünf 20-Liter-Kanister, die teilweise mit nicht näher bekannten flüssigen Betriebsstoffen befüllt waren. Möglicherweise handelte es sich hierbei um Kraftstoffe.

Da die entsorgten Flüssigkeiten als potentiell umweltschädlich bewertet wurden, leitete die Polizei ein Strafverfahren Unerlaubter Umgang mit Abfällen ein.

Der Umweltdienst vom Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Elmshorn nimmt Hinweise unter der Rufnummer 04121-4092-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell