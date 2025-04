Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad König: Reifen mehrerer Autos zerstochen

Polizei sucht Zeugen

Bad König (ots)

In der Nacht von Ostersonntag auf Ostermontag (20./21.04.), im Zeitraum von 00:30 - 01:00 Uhr, ereigneten sich in Bad König in der Dekan-Groh-Straße mehrere Sachbeschädigungen an geparkten Autos. Der oder die unbekannten Täter zerstachen mit einem spitzen Gegenstand die Reifen von mindestens vier Fahrzeugen. Eines der beschädigten Autos stand in der Hofeinfahrt des Anwesens des Geschädigten, drei weitere in der Dekan-Groh-Straße am Fahrbahnrand. Der Gesamtschaden der zehn zerstochenen Reifen beträgt mindestens 1000 EUR. Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten, sich an die Polizeistation Erbach (Odenwald) unter 06062-9530 zu wenden. gefertigt: Zeitz, Polizeioberkommissar

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell