Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Kranichstein: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Wer hat etwas gesehen?

Darmstadt (ots)

Zwischen Freitag (18.4.) und Samstag (19.4), in der Zeit von 20 bis 10 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Gruberstraße einzubrechen. Die Kriminellen versuchten sich gewaltsam durch eine Tür Zutritt in die Wohnung zu verschaffen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand missglückte der Einbruchsversuch und die Einbrecher suchten daraufhin in unbekannte Richtung das Weite. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von mehrere hundert Euro.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten mit dem Fachkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell