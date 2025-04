POL-DA: Darmstadt: 21-Jähriger nach räuberischem Diebstahl festgenommen

Babenhausen (ots) - Nach einem Brand eines Rollers am Donnerstag (17.4.) hat nun die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 14.30 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle gemeldet, dass ein Roller am "Bolzplatz" im Bereich der Straße Am Erloch brennen würde. Bei Ankunft der Polizei hatte die alarmierte Feuerwehr bereits den Brand unter Kontrolle gebracht und das Feuer gelöscht. Wie es zu dem Brand des Rollers kommen ...

