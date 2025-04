POL-DA: Bischofsheim: Polizeistreifen nehmen 16- und 18-Jährigen fest

Bischofsheim (ots) - Polizeistreifen haben am Samstagnachmittag (19.4.) einen 26-Jährigen nach einem Fahrrad- und Ladendiebstahl vorläufig festgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Mann gegen 15.30 Uhr ein Damenrad in der Hans-Dorr-Allee gestohlen und war damit zu einem Schuhladen in die Straße "Am Schindberg" gefahren. Hier soll er ein Paar Schuhe ...

