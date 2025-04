Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Blumenautomat aufgebrochen und geplündert

Rüsselsheim (ots)

In der Zeit von Donnerstagabend (17.4.) bis Freitagmorgen (18.4.) brachen bislang noch unbekannte Täter einen Automaten in der August-Bebel-Straße auf. Gegen 8 Uhr am Morgen wurde der geplünderte Blumenautomat bemerkt in die Polizei verständigt. Nach ersten Erkenntnissen hatten die Kriminellen den Automaten mit einem Brecheisen aufgehebelt und es im Inneren auf die Geldkassette abgesehen. Mit ihrer Beute suchten sie anschließend unerkannt das Weite. Der entstandene Sachschaden dürfte bei mehreren Tausend Euro liegen. Der Tatzeitraum reicht bis 20 Uhr am Vorabend zurück. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

