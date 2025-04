POL-DA: Rüsselsheim: Zeugen nach Rollerdiebstahl (939 JOK) gesucht

Nauheim (ots) - Am frühen Nachmittag des 20.04.2025 kam es in einer verkehrsberuhigten Spielstraße in Nauheim zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein sechsjähriger Junge verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen überquerte das Kind sitzend auf seinem Skateboard die Fahrbahn, als es von einem langsam heranfahrenden PKW erfasst wurde. Die 73-Jährige Fahrerin des Wagens übersah den Jungen offenbar und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. In Folge des ...

