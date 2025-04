Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Betrunken und aggressiv

55-Jähriger löst Polizeieinsatz in Supermarkt aus

Darmstadt (ots)

Ein 55-jähriger Mann wird sich nach einem Polizeieinsatz am Samstagabend (19.4.) in einem Einkaufscenter am Luisenplatz in einem Ermittlungsverfahren wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

Der Sicherheitsdienst eines dortigen Supermarkts alarmierte gegen 19.30 Uhr die Polizei, da sich dort ein Mann aufhalten würde, der aggressiv und betrunken sein soll. Laut Sicherheitsdienst soll er ein Hausverbot erhalten haben. Dieser Aufforderung soll er allerdings nicht nachgekommen sein.

Sofort begab sich eine Streife des 1. Polizeireviers zum Einsatzort. Gerade als die Ordnungshüter eintrafen, soll der Mann versucht haben, auf eine Mitarbeiterin des Supermarkts loszugehen. Die Beamtinnen und Beamten stoppten das Vorhaben und hielten den Angreifer fest. Bei der Festnahme leistete der 55-Jährige Widerstand, woraufhin weitere Streifen zur Unterstützung hinzugezogen wurden. Ein Beamter erlitt hierbei leichte Verletzungen, konnte seinen Dienst aber weiter fortsetzen. Auch nach seiner Festnahme verhielt sich der Mann weiterhin aggressiv und bedrohte unter anderem die eingesetzten Beamtinnen und Beamten. Auf dem Revier musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Zum aktuellen Zeitpunkt kann nicht ausgeschlossen werden, dass Passanten von der Situation im Supermarkt Aufnahmen gefertigt haben. Diese werden gebeten, sich beim 1. Polizeirevier in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-41110 zu melden, da diese als wichtige Zeugen in Betracht kommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell