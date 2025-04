Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Münster-Breitefeld Unfall verursacht und geflüchtet

Münster (ots)

Am Samstagabend (19.04.) parkte ein weißer Ford Focus zwischen 18:45 Uhr und 19:45 Uhr im Bereich der Parkplätze des Tennis-Club Münster e.V. im Bereich der Straße Am Freizeitzentrum in Münster - Breitefeld.

Der PKW wurde in diesem Zeitraum im Bereich der Beifahrertür von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Unfallgegner entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation in Dieburg unter der Telefonnummer: 06071 - 96560 in Verbindung zu setzen.

Sachbearbeiter: Reutzel, POK

