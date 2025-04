Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Kind durch PKW erfasst

Nauheim (ots)

Am frühen Nachmittag des 20.04.2025 kam es in einer verkehrsberuhigten Spielstraße in Nauheim zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein sechsjähriger Junge verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen überquerte das Kind sitzend auf seinem Skateboard die Fahrbahn, als es von einem langsam heranfahrenden PKW erfasst wurde. Die 73-Jährige Fahrerin des Wagens übersah den Jungen offenbar und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. In Folge des Zusammenstoßes wurde das Kind unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Jungen, der zu jeder Zeit ansprechbar war, nach nur kurzer Zeit bergen. Er wurde noch vor Ort medizinisch erstversorgt und anschließend, im Beisein seiner Mutter, mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Über die Schwere der Verletzungen ist derzeit noch nichts Genaueres bekannt. Die Fahrerin des PKW erlitt einen Schock. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und bittet Zeugen, die den genauen Unfallhergang beobachten konnten, sich bei der Polizei in Groß-Gerau oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

