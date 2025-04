Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Verstoß gegen das Cannabisgesetz

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Mittwochabend wurde eine 68-jährige Frau in der Straße "Am Weidengarten" einer Personenkontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass diese in ihrer Handtasche eine Tüte mit einer größeren Cannabismenge mitführt. Da es augenscheinlich mehr als 25 Gramm waren, wurde das Betäubungsmittel beschlagnahmt. Es handelte sich um insgesamt 58 Gramm, so dass nun der Verdacht einer Straftat nach dem Konsumcannabisgesetz (KCanG) besteht. Demnach ist es unter anderem strafbar, wenn mehr als 30 Gramm Cannabis an einem Ort außerhalb des Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts besessen wird. Über 25 Gramm und unter 30 Gramm hätte eine Ordnungswidrigkeit vorgelegen. |ank

