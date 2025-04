Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: 26-Jähriger nach Diebstählen ertappt und festgenommen

Bischofsheim (ots)

Polizeistreifen haben am Samstagnachmittag (19.4.) einen 26-Jährigen nach einem Fahrrad- und Ladendiebstahl vorläufig festgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Mann gegen 15.30 Uhr ein Damenrad in der Hans-Dorr-Allee gestohlen und war damit zu einem Schuhladen in die Straße "Am Schindberg" gefahren. Hier soll er ein Paar Schuhe entwendet haben und wollte mit dem Fahrrad die Flucht ergreifen. Die Besitzerin des Rades hatte ihn jedoch wiedererkannt und hielt ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Streife fest. Bei der Festnahme leistete der 26-Jährige noch erheblich Widerstand, bevor er überwältigt werden konnte. Der Festgenommene kam zur Blutentnahme mit auf die Wache und muss ich jetzt in den eingeleiteten Verfahren strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell