Darmstadt (ots) - Zwischen Freitag (18.4.) und Samstag (19.4), in der Zeit von 20 bis 10 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Gruberstraße einzubrechen. Die Kriminellen versuchten sich gewaltsam durch eine Tür Zutritt in die Wohnung zu verschaffen. Nach ...

