Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Lindhorst - Scheibe von PKW zerstört

Lindhorst (ots)

(KEM) In der Zeit von Montag auf Dienstag zwischen 15 Uhr und 10 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter die vordere Beifahrerscheibe eines an der Am Rosengarten in Lindhorst geparkten weißen Skoda Citigo zerstört. Der Schaden beträgt ca. 150 Euro.

Wer Hinweise zu der Sachbeschädigung geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen unter 05721/98220 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell