Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Zwei Täter nach versuchtem Einbruch in Tankstelle in Gewahrsam genommen

Querenhorst (ots)

Querenhorst, Helmstedter Straße

18.01.2024, 23.05 Uhr

Nach einem versuchten Einbruch in eine Tankstelle in der Helmstedter Straße in Querenhorst am Donnerstagabend, wurden zwei 19 und 22 Jahre alte Männer von der Polizei festgenommen.

Am späten Donnerstagabend bemerkten Zeugen laute Geräusche von dem Tankstellengelände in der Helmstedter Straße. Unmittelbar darauf löste die Alarmanlage der Tankstelle aus. Daraufhin flüchteten die beiden Täter fußläufig in Richtung Groß Sisbeck.

Zeitnah erschienen die von den Zeugen verständigten Polizeibeamten.

Kurz darauf konnten durch die umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung die Täter, auf welche die Beschreibung der Anwohner zutraf, zwischen Querenhorst und Groß Sisbeck angetroffen werden.

In der Zwischenzeit konnte ermittelt werden, dass eine Scheibe des Tankstellengebäudes eingeschlagen worden war.

Die beiden Täter wurden in Gewahrsam genommen.

Dabei stellte sich heraus, dass gegen den 22-Jährigen ein Haftbefahl bestand. Der 22-jährige Mann wurde daraufhin festgenommen.

Der 19-Jährige wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

