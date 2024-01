Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Juweliergeschäft - Schmuck in unbekannter Höhe entwendet

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Neumärker Straße

19.01.2024, 01.25 Uhr

In der Nacht zu Freitag brachen unbekannte Täter in ein Juweliergeschäft in der Neumärker Straße in Helmstedt ein und entwendeten Schmuck in unbekannter Höhe.

Am frühen Freitagmorgen beobachteten zwei Zeugen, wie mehrere sich an dem Juweliergeschäft zu schaffen machten und verständigten unabhängig voneinander die Polizei. Noch während des laufenden Notrufs flüchteten die vier Täter in Richtung Braunschweiger Straße.

Bei der Inaugenscheinnahme des Geschäftes stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass die Täter sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft hatten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Schmuck in unbekannter Höhe entwendet. Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten die Polizeibeamten die Täter nicht mehr antreffen.

Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Helmstedt, unter der Rufnummer 05351/5210, zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell