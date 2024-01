Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 17-Jähriger von Unbekannten zusammengeschlagen - Polizei sucht Zeugen

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Magdeburger Tor

15.01.2024, 20:20 Uhr

Unbekannte schlugen am Montagabend in der Straße Magdeburger Tor auf einen 17-Jährigen ein und verletzten ihn. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Übergriff. Der junge Mann befand sich auf dem Heimweg vom Bahnhof, als er auf Höhe Magdeburger Tor, Ecke Harbker Weg einen Schlag auf den Hinterkopf verspürte. Kurz darauf schlugen ihm die zwei unbekannten Täter ins Gesicht, wodurch er nicht unerheblich an der Nase verletzt wurde. Nach dem zweiten Schlag ergriff der 17-jährige die Flucht. Bei den beiden Tätern soll es sich um zwei junge Männer gehandelt haben, die mit einer hellen und einer dunklen Jacke bekleidet waren. Aufgrund seiner Verletzungen wurde der 17-Jährige durch eine Rettungswagenbesatzung erstversorgt und anschließend in das Klinikum in Helmstedt verbracht. Die Polizei sucht nun Zeugen: Wer Hinweise zu den Tätern geben kann oder die Tat beobachtet hat wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05351 5210 mit der Polizei in Helmstedt in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell