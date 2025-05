Polizei Mettmann

POL-ME: Fahrzeug in Brand gesetzt: Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise - 2505010

Velbert (ots)

In Velbert hat ein bislang noch unbekannter Täter in der Nacht zu Samstag (3. Mai 2025) einen Klein-Lkw in Brand gesetzt. Glücklicherweise konnte die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle bringen, sodass ein Vollbrand verhindert werden konnte. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus und hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

Folgendes war geschehen:

Um kurz nach 3:30 Uhr war ein Velberter mit seinem Wagen über die Sieperstraße gefahren, als er auf Höhe der Hausnummer 1 einen am Fahrbahnrand geparkten Renault Master feststellte, der im vorderen Bereich brannte. Der Mann alarmierte folgerichtig umgehend die Feuerwehr, die schnell vor Ort war und so einen größeren Schaden verhindern konnte. Die ebenfalls alarmierte Polizei stellte im Rahmen erster Ermittlungen vor Ort fest, dass der Brand vorsätzlich herbeigeführt wurde. Eine erste Fahndung im Umfeld des Brandorts verlief jedoch leider ohne Erfolg - es konnten keine verdächtigen Personen angetroffen werden.

Der bei dem Brand entstandene Sachschaden dürfte nach ersten polizeilichen Schätzungen einige Tausend Euro betragen.

Die Polizei fragt:

Wer hat in der Nacht zur angegebenen Tatzeit verdächtige Personen rund um das Fahrzeug oder an der Sieperstraße beobachtet oder kann die Ermittlungen der Polizei mit sonstigen Hinweisen unterstützen?

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert jederzeit unter der Rufnummer 02051 946-6110 entgegen.

